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Фестиваль современной еврейской культуры пройдет в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в это воскресенье, 10 сентября, стартует VIII Фестиваль современной еврейской культуры. Он будет проходить на разных площадках города до 24 октября.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в первый день, 10 сентября, в атриуме Ельцин Центра презентуют выставку, посвященную истории еврейской диаспоры Екатеринбурга. 14 сентября можно будет посетить кулинарный баттл «Посылка из Тель-Авива» – во вкусном поединке сразятся шеф-повар израильской кухни MeyerStreet Александр Фон и кулинарный блогер из Москвы, автор издания «Шалом, еда!» Лиза Фрайман.
С 10 сентября в городе будут проходить экскурсии «Екатеринбург еврейский». Также в рамках фестиваля покажут иммерсивный спектакль о неизвестном городе «НеизЕкб», это документальная постановка об истории уральской столицы, горожанах-создателях и тех, кто живет в городе сейчас.
15 сентября в джаз-клубе EverJazz пройдет концерт барабанщика и композитора из Иерусалима Йогева Шетрита. А московский театр «Шалом» представит спектакль Моня Цацкес – знаменосец». Полная программа фестиваля опубликована на сайте.
В пресс-службе мэрии сообщили, что в первый день, 10 сентября, в атриуме Ельцин Центра презентуют выставку, посвященную истории еврейской диаспоры Екатеринбурга. 14 сентября можно будет посетить кулинарный баттл «Посылка из Тель-Авива» – во вкусном поединке сразятся шеф-повар израильской кухни MeyerStreet Александр Фон и кулинарный блогер из Москвы, автор издания «Шалом, еда!» Лиза Фрайман.
С 10 сентября в городе будут проходить экскурсии «Екатеринбург еврейский». Также в рамках фестиваля покажут иммерсивный спектакль о неизвестном городе «НеизЕкб», это документальная постановка об истории уральской столицы, горожанах-создателях и тех, кто живет в городе сейчас.
15 сентября в джаз-клубе EverJazz пройдет концерт барабанщика и композитора из Иерусалима Йогева Шетрита. А московский театр «Шалом» представит спектакль Моня Цацкес – знаменосец». Полная программа фестиваля опубликована на сайте.
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