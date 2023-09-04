Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 15 по 20 сентября пройдет II Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие проводит Свердловская киностудия.На фестивале представят картины кинематографистов из стран Европы и Азии, снявших первый или второй фильм. Также запланированы актерская и сценарная лаборатория.Вход на фестиваль будет бесплатным, но по предварительной регистрации. Афиша и регистрация на показы будет открыта с 8 сентября.