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Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге
Фото: Свердловская киностудия
В Екатеринбурге с 15 по 20 сентября пройдет II Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая». Мероприятие проводит Свердловская киностудия.
На фестивале представят картины кинематографистов из стран Европы и Азии, снявших первый или второй фильм. Также запланированы актерская и сценарная лаборатория.
Вход на фестиваль будет бесплатным, но по предварительной регистрации. Афиша и регистрация на показы будет открыта с 8 сентября.
На фестивале представят картины кинематографистов из стран Европы и Азии, снявших первый или второй фильм. Также запланированы актерская и сценарная лаборатория.
Вход на фестиваль будет бесплатным, но по предварительной регистрации. Афиша и регистрация на показы будет открыта с 8 сентября.
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