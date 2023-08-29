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«Дюймовочка» станет первой премьерой нового сезона в театре «Урал Опера Балет»
Иллюстрация: «Урал Опера Балет»
Театр «Урал Опера Балет» готовится к первой премьере в новом сезоне. Ею станет опера «Дюймовочка», которую в театре покажут в конце этого месяца.
Постановкой «Дюймовочки» в театре «Урал Опера Балет» занимается молодой режиссёр Надежда Столбова. Ранее она участвовала в постановке оперы «Три сестры», ставила концерт-спектакль «Поющие вместе» и оперу «Лючия ди Ламмермур». Новый её спектакль основан на музыке Ефрема Подгайца и сюжетно будет сильно отличаться от одноименной сказки Ханса-Кристиана Андерсена. В этой версии героиня — современная девочка Аня, которая в силу обстоятельств вынуждена бороться за свою личность и даже жизнь. Премьера спектакля «Дюймовочка» запланирована на 29 сентября.
Всего в планах театра на новый сезон — пять больших спектаклей, оперных и балетных. Помимо «Дюймовочки», это ещё балеты «Сказки Перро» и «Шопениана», знаменитая опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», «Карнавал» Роберта Шумана. С репертуаром нового сезона можно ознакомиться на официальном сайте театра.
Постановкой «Дюймовочки» в театре «Урал Опера Балет» занимается молодой режиссёр Надежда Столбова. Ранее она участвовала в постановке оперы «Три сестры», ставила концерт-спектакль «Поющие вместе» и оперу «Лючия ди Ламмермур». Новый её спектакль основан на музыке Ефрема Подгайца и сюжетно будет сильно отличаться от одноименной сказки Ханса-Кристиана Андерсена. В этой версии героиня — современная девочка Аня, которая в силу обстоятельств вынуждена бороться за свою личность и даже жизнь. Премьера спектакля «Дюймовочка» запланирована на 29 сентября.
Всего в планах театра на новый сезон — пять больших спектаклей, оперных и балетных. Помимо «Дюймовочки», это ещё балеты «Сказки Перро» и «Шопениана», знаменитая опера Гаэтано Доницетти «Любовный напиток», «Карнавал» Роберта Шумана. С репертуаром нового сезона можно ознакомиться на официальном сайте театра.
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