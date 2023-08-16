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На здании мэрии Екатеринбурга показали световое шоу
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге вечером 17 августа показали первое мультимедийное представление «E-World», посвященное трехсотлетию города. Шоу транслировалось на здание мэрии.
Для шоу задействовали 24 проектора мощностью по 40 тысяч люмен каждый. Световые машины установили в специальной башне на площади 1905 года. Перфоманс создан в стиле 3D-мэппинга, благодаря которому здание, на которое транслируется изображение, будто оживает.
В пресс-службе мэрии рассказали, что авторами проекта являются режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова. Среди образов на здании администрации екатеринбуржцы увидели малахит, воду Исети, а также скульптуры, установленные на крыше здания. Шоу дополнила известная песня группы Чайф «Если захочешь» в современной обработке. Представление завершил логотип 300-летия города.
С 17 по 19 августа жители и гости Екатеринбурга смогут посмотреть 11 мультимедийных шоу продолжительностью по восемь минут.
Для шоу задействовали 24 проектора мощностью по 40 тысяч люмен каждый. Световые машины установили в специальной башне на площади 1905 года. Перфоманс создан в стиле 3D-мэппинга, благодаря которому здание, на которое транслируется изображение, будто оживает.
В пресс-службе мэрии рассказали, что авторами проекта являются режиссер Юрий Пелин и архитектор Евгения Годунова. Среди образов на здании администрации екатеринбуржцы увидели малахит, воду Исети, а также скульптуры, установленные на крыше здания. Шоу дополнила известная песня группы Чайф «Если захочешь» в современной обработке. Представление завершил логотип 300-летия города.
С 17 по 19 августа жители и гости Екатеринбурга смогут посмотреть 11 мультимедийных шоу продолжительностью по восемь минут.
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