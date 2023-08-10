Свой новый фильм в Екатеринбурге зрителям представит автор «Белорусского вокзала»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Автор одного из лучших советских фильмов на военную тематику «Белорусский вокзал», выпустил новую полнометражную киноленту. Режиссёр и актёр Андрей Смирнов приедет на её премьеру в Екатеринбурге.Новый фильм Андрея Смирнова называется «За нас с вами» и возвращает зрителя на 70 лет назад. Его действие разворачивается в 1952 году, на фоне сфабрикованного «дела врачей». В стране учащаются проявления антисемитизма и последние месяцы сталинизма оказывают сильное влияние на семью профессора философии, проживающего в Москве.Андрей Смирнов сам написал сценарий для своей новой режиссёрской киноработы. А главные роли в антисталинской ретро-драме «За нас с вами»исполнили известные российские актёры Юлия Снигирь, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник, Ксения Раппопорт.В Екатеринбурге премьера фильма состоится 20 августа в кино-конференц-зале Ельцин Центра. До и после показа зрители смогут пообщаться с режиссёром. Ведущим встречи публики с автором станет киновед Вячеслав Шмыров. Начало мероприятия в 18:00.