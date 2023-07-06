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Ещё один антисталинский фильм покажут в Ельцин Центр

19.26 Понедельник, 10 июля 2023
Кадр из фильма «Защитник Седов»
Кино-конференц-зал Ельцин Центра в Екатеринбурге продолжает освежать в памяти синефилов лучшие фильмы антисталинской тематики. Совсем недавно там прошёл показ ретро-драмы «Пиры Валтасара», а на подходе ещё более высокохудожественная лента перестроечных лет.

Фильм «Защитник Седов» был снят в 1988 году режиссёром Евгением Цымбалом. В основу сценария лёг одноимённый рассказ Ильи Зверева про известного адвоката, в руки которого попадает «расстрельное» дело трех интеллигентов. Седов опасается выискивать в этом деле следы правовых нарушений, ведь понимает, что для него самого это может закончиться плачевно. Но принципиальность и неравнодушие заставляют его всё же рискнуть.

Для широкой публики «Защитник Седов» остался малоизвестной картиной. Фильм чёрно-белый, снят в суровой, полудокументальной манере (режиссёр впоследствии полностью переключиться на документальное кино). Но если дать фильму шанс, то обнаружится пронзительная история, эмоционально-напряжённое повествование и главное — блестящая игра известного российского актёра Владимира Ильина, который в то время только приближался к зрительской славе, обеспеченной ему ролями в фильмах «Авария — дочь мента», «Рой», «Сукины дети» и многих других.

В Екатеринбурге фильм «Защитник Седов» представит сам режиссёр Евгений Цымбал. Встреча с ним зрителей будет проходить в рамках цикла «Из музея в кино». Вечер встречи проведёт культуролог, доцент УрФУ Лилия Немченко.

Показ фильма «Защитник Седов» в Ельцин Центре запланирован на воскресенье, 16 июля. Вход на сеанс свободный.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:51 Энергетики «Уралэлектромеди» завершили ремонт пятой секции градирни
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16:48 В суд в Екатеринбурге передано уголовное дело о мошенническом хищении денег клиентов банка
16:25 В Екатеринбурге троллейбус №28 начнет курсировать до Академического района
15:49 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко проверил ЦГКБ №3 Екатеринбурга
15:21 «Уральские авиалинии» откроют дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Красноярск
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12:50 В Екатеринбурге прошли первые на Урале соревнования операторов дронов
12:32 В Верхней Пышме завершился первый международный Кубок Урала по спортивному самбо среди мужчин «Содружество»
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