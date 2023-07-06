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Ещё один антисталинский фильм покажут в Ельцин Центр
Кадр из фильма «Защитник Седов»
Кино-конференц-зал Ельцин Центра в Екатеринбурге продолжает освежать в памяти синефилов лучшие фильмы антисталинской тематики. Совсем недавно там прошёл показ ретро-драмы «Пиры Валтасара», а на подходе ещё более высокохудожественная лента перестроечных лет.
Фильм «Защитник Седов» был снят в 1988 году режиссёром Евгением Цымбалом. В основу сценария лёг одноимённый рассказ Ильи Зверева про известного адвоката, в руки которого попадает «расстрельное» дело трех интеллигентов. Седов опасается выискивать в этом деле следы правовых нарушений, ведь понимает, что для него самого это может закончиться плачевно. Но принципиальность и неравнодушие заставляют его всё же рискнуть.
Для широкой публики «Защитник Седов» остался малоизвестной картиной. Фильм чёрно-белый, снят в суровой, полудокументальной манере (режиссёр впоследствии полностью переключиться на документальное кино). Но если дать фильму шанс, то обнаружится пронзительная история, эмоционально-напряжённое повествование и главное — блестящая игра известного российского актёра Владимира Ильина, который в то время только приближался к зрительской славе, обеспеченной ему ролями в фильмах «Авария — дочь мента», «Рой», «Сукины дети» и многих других.
В Екатеринбурге фильм «Защитник Седов» представит сам режиссёр Евгений Цымбал. Встреча с ним зрителей будет проходить в рамках цикла «Из музея в кино». Вечер встречи проведёт культуролог, доцент УрФУ Лилия Немченко.
Показ фильма «Защитник Седов» в Ельцин Центре запланирован на воскресенье, 16 июля. Вход на сеанс свободный.
Фильм «Защитник Седов» был снят в 1988 году режиссёром Евгением Цымбалом. В основу сценария лёг одноимённый рассказ Ильи Зверева про известного адвоката, в руки которого попадает «расстрельное» дело трех интеллигентов. Седов опасается выискивать в этом деле следы правовых нарушений, ведь понимает, что для него самого это может закончиться плачевно. Но принципиальность и неравнодушие заставляют его всё же рискнуть.
Для широкой публики «Защитник Седов» остался малоизвестной картиной. Фильм чёрно-белый, снят в суровой, полудокументальной манере (режиссёр впоследствии полностью переключиться на документальное кино). Но если дать фильму шанс, то обнаружится пронзительная история, эмоционально-напряжённое повествование и главное — блестящая игра известного российского актёра Владимира Ильина, который в то время только приближался к зрительской славе, обеспеченной ему ролями в фильмах «Авария — дочь мента», «Рой», «Сукины дети» и многих других.
В Екатеринбурге фильм «Защитник Седов» представит сам режиссёр Евгений Цымбал. Встреча с ним зрителей будет проходить в рамках цикла «Из музея в кино». Вечер встречи проведёт культуролог, доцент УрФУ Лилия Немченко.
Показ фильма «Защитник Седов» в Ельцин Центре запланирован на воскресенье, 16 июля. Вход на сеанс свободный.
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