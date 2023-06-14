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В рамках антисталинской конференции в Ельцин Центре покажут кино

21.09 Четверг, 22 июня 2023
Общество
Кадр из фильма «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным»
Нашумевший в 90-ые годы фильм «Пиры Валтасара» покажут в рамках XV Международной научной конференции «История сталинизма», которая на этой неделе проходит в Екатеринбурге в Ельцин Центре.

Фильм «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» вышел на экраны умирающей советской империи в 1989-м году. Это экранизация произведений известного писателя Фазиля Искандера, осуществлённая режиссёром Юрием Карой («Воры в законе»). Большую часть фильма занимают сцены роскошного застолья партийной верхушки, на которое попадает главный герой, танцор из Абхазии. Увидев вблизи руководителей страны, скромный провинциал поражается царящим среди них нравам, аморальности и лицемерию этих влиятельнейших лиц во главе со Сталиным.

В годы выхода фильм «Пиры Валтасара» стал одним из самых ярких антисталинских высказываний отечественного кинематографа. Во многом — благодаря звёздному актёрскому составу. Разные роли в фильме сыграли Александр Феклистов, Евгений Евстигнеев, Сергей Никоненко, Валентин Гафт, Лариса Белогурова. Сталина ярко изобразил Алексей Петренко.

В Ельцин Центре «Пиры Валтасара» покажут завтра, 23 июня. Начало сеанса в 19:00. В этот же день Лилия Немченко выступит с лекцией из цикла «Из музея в кино».

XV Международная научная конференция «История сталинизма» стартовала в Ельцин Центре 21 июня и продлится ещё два дня. Тема её в нынешнем году «1953-й. Подведение итогов и выбор пути». Впереди, помимо кинопоказа вышеназванного фильма, лекции и доклады историков из Москвы, Кемерово, Ярославля, Челябинска и других городов России. С полной программой конференции можно ознакомиться на официальном сайте Ельцин Центра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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