День молодежи отметят в парке Маяковского в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 24 июня отпразднуют День молодежи. Посвященные событию мероприятия пройдут в ЦПКиО имени Маяковского.Рекреационную зону в честь праздника разделят на восемь тематических частей: центральную, развития, поэзии, креатива, смыслов, патриотическую, безопасности и фестиваля международных уличных игр. С 12.00 до 22.00 на площадках будут проходить мастер-классы, творческие выступления, лекции и сессии.На главной сцене парка выступят более 500 артистов и коллективов Екатеринбурга. Завершит концертную программу певица Глюк’оZа.Кроме того, гости смогут проверить свое здоровья, пройдя первичную диспансеризацию в мобильных кабинетах, которые установят в парке.