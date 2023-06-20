Возрастное ограничение 18+
День молодежи отметят в парке Маяковского в Екатеринбурге
Культура
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 24 июня отпразднуют День молодежи. Посвященные событию мероприятия пройдут в ЦПКиО имени Маяковского.
Рекреационную зону в честь праздника разделят на восемь тематических частей: центральную, развития, поэзии, креатива, смыслов, патриотическую, безопасности и фестиваля международных уличных игр. С 12.00 до 22.00 на площадках будут проходить мастер-классы, творческие выступления, лекции и сессии.
На главной сцене парка выступят более 500 артистов и коллективов Екатеринбурга. Завершит концертную программу певица Глюк’оZа.
Кроме того, гости смогут проверить свое здоровья, пройдя первичную диспансеризацию в мобильных кабинетах, которые установят в парке.
Рекреационную зону в честь праздника разделят на восемь тематических частей: центральную, развития, поэзии, креатива, смыслов, патриотическую, безопасности и фестиваля международных уличных игр. С 12.00 до 22.00 на площадках будут проходить мастер-классы, творческие выступления, лекции и сессии.
На главной сцене парка выступят более 500 артистов и коллективов Екатеринбурга. Завершит концертную программу певица Глюк’оZа.
Кроме того, гости смогут проверить свое здоровья, пройдя первичную диспансеризацию в мобильных кабинетах, которые установят в парке.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».