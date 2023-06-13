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Легендарный рок-музыкант Сергей Курёхин станет героем беседы в Ельцин Центре
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
В Ельцин Центре продолжаются мероприятия из культурного цикла «Поколение дворников и сторожей», посвящённого отечественной рок-музыки. Вечером вторника, 20 июня, в здешней арт-галерее будут вспоминать Сергея Курёхина, музыканта, композитора и большого затейника.
Встреча «Сергей Курёхин. Анти-трагедия в стиле рок» будет проходить в формате беседы ведущего — музыковеда и культуролога Тимофея Чаплюка — с аудиторией. В ходе разговора, возможно, получится установить степень влияния Курёхина на современную российскую культуру и определить, не забылось ли окончательно творчество основанного им коллектива «Поп-механика», музыка которого, несмотря на название, никогда не было широко популярным, а оставалось «пищей» для ценителей авангардного рока. Через личность Курёхина разговор коснётся и о Ленинградском рок-клубе, представителем которого тот был.
Начало встречи, посвящённой Сергею Курёхину, в 19:30. Продлится она около часа. Билет на неё можно получить на официальном сайте Ельцин Центра.
Сергей Курёхин родился в Мурманске в 1954 году. Переехав в Ленинград, он стал одним из самых активных представителей местной рок-культуры, выступая в составе многих групп. В 30-летнем возрасте собрал свою группу «Поп-механника». Но в рамках музыки Курёхину всегда было тесно. Он устраивал на концертах полноценные театрализованные перформансы, «заигрывал» с кинематографом, участвуя в создании фильмов не только как композитор, но и как актёр («Лох — победитель воды», «Два капитана 2») и стал автором множества мистификаций. Самой известной из них стала телепередача, в которой Курёхин вместе с телеведущим Сергеем Шолоховым «научно» доказывали, что Владимир Ильич Ленин был грибом. К сожалению, такая яркая творческая жизнь оборвалась очень рано — Сергей Курёхин умер от болезни сердца в возрасте 42 лет.
Встреча «Сергей Курёхин. Анти-трагедия в стиле рок» будет проходить в формате беседы ведущего — музыковеда и культуролога Тимофея Чаплюка — с аудиторией. В ходе разговора, возможно, получится установить степень влияния Курёхина на современную российскую культуру и определить, не забылось ли окончательно творчество основанного им коллектива «Поп-механика», музыка которого, несмотря на название, никогда не было широко популярным, а оставалось «пищей» для ценителей авангардного рока. Через личность Курёхина разговор коснётся и о Ленинградском рок-клубе, представителем которого тот был.
Начало встречи, посвящённой Сергею Курёхину, в 19:30. Продлится она около часа. Билет на неё можно получить на официальном сайте Ельцин Центра.
Сергей Курёхин родился в Мурманске в 1954 году. Переехав в Ленинград, он стал одним из самых активных представителей местной рок-культуры, выступая в составе многих групп. В 30-летнем возрасте собрал свою группу «Поп-механника». Но в рамках музыки Курёхину всегда было тесно. Он устраивал на концертах полноценные театрализованные перформансы, «заигрывал» с кинематографом, участвуя в создании фильмов не только как композитор, но и как актёр («Лох — победитель воды», «Два капитана 2») и стал автором множества мистификаций. Самой известной из них стала телепередача, в которой Курёхин вместе с телеведущим Сергеем Шолоховым «научно» доказывали, что Владимир Ильич Ленин был грибом. К сожалению, такая яркая творческая жизнь оборвалась очень рано — Сергей Курёхин умер от болезни сердца в возрасте 42 лет.
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