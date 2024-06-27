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Прокуратура взыскала с нижнетагильской мэрии компенсацию школьнице из-за нападения собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Нижнего Тагила добилась в суде компенсации морального вреда в пользу 17-летней школьницы, ставшей жертвой нападения собак. Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда девочка проходила по двору дома и на нее напала стая.
Благодаря женщине, которая отпугнула агрессивных собак, удалось избежать укусов. Однако, психологическое обследование показало, что девочка стала бояться собак и боится выходить одна из дома в школу.
Благодаря женщине, которая отпугнула агрессивных собак, удалось избежать укусов. Однако, психологическое обследование показало, что девочка стала бояться собак и боится выходить одна из дома в школу.
Ленинский районный суд г. Нижний Тагил удовлетворил исковые требования
прокурора, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней девочки
компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу,
прокурора, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней девочки
компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу,
— сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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