Прокуратура взыскала с нижнетагильской мэрии компенсацию школьнице из-за нападения собак



прокурора, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней девочки

компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу,



— сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области Ленинский районный суд г. Нижний Тагил удовлетворил исковые требованияпрокурора, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней девочкикомпенсацию морального вреда в размере 30 тыс. рублей. Судебный акт не вступил в законную силу,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Прокуратура Нижнего Тагила добилась в суде компенсации морального вреда в пользу 17-летней школьницы, ставшей жертвой нападения собак. Инцидент произошел в феврале 2024 года, когда девочка проходила по двору дома и на нее напала стая.Благодаря женщине, которая отпугнула агрессивных собак, удалось избежать укусов. Однако, психологическое обследование показало, что девочка стала бояться собак и боится выходить одна из дома в школу.