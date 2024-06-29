СК начал проверку после авиационного инцидента в Екатеринбурге





— сообщает телеграм-канал «Центральное МСУТ СКР» Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге следователи СК начали выяснять обстоятельства авиационного инцидента. По предварительным данным, после посадки воздушного судна, следовавшего по маршруту Казань-Тобольск-Екатеринбург, произошло выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние около 10 метров.В результате происшествия никто не пострадал. Следователи Центрального МСУТ СК России выехали на место, чтобы выяснить обстоятельства и причины инцидента. Организована проверка, в рамках которой будет дана правовая оценка действиям пилотов и работников наземных служб аэропорта.