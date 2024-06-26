Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после перестрелки и драки у клубного дома «Тихвин». В результате инцидента есть пострадавшие, задержан один человек.Дело возбуждено по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия), издание «КП-Екатеринбург» сообщало об одном задержанном — жителе Берёзовского 1980 года рождения, но начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых заверил, что найдутся все участники инцидента и им «не помогут ни связи, ни "красные корочки", ни капиталы».В ходе стрельбы было как минимум два пострадавших — одного мужчину ранили в ногу, еще одному пуля попала в грудь.Издание Ura.ru утверждает, что несколько участников перестрелки скрылись на автомобиле, принадлежащем полному тезке (и с той же датой рождения) известного екатеринбургского предпринимателя Ильи Тыщенко. Тыщенко ранее был членом контрольно-ревизионной комиссии свердловского регионального отделения «Единой России», и депутатом гордумы Екатеринбурга V созыва, в 2016 году участвовал в выборах в ЗакСО от «Партии пенсионеров», в 2021 выдвигался в то же ЗакСО от «Яблока». С 2017 года Тыщенко занимает пост председателя свердловского отделения организации поддержки малого и среднего бизнеса «Опора России».Два других автомобиля оказались записаны на другого екатеринбуржца и жителя Чечни. Издание Е1 опознало среди участников инцидента «чеченцев из Академического», а также одного бойца ММА. Причины потасовки озвучиваются разные — от личной неприязни до конфликта из-за денежного долга.На следующий день после инцидента им заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.