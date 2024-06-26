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В Свердловской области не ожидается неблагоприятная пожарная опасность в июле
Иллюстрация: ФБУ «Авиалесоохрана»
Авиалесоохрана опубликовала прогноз рисков возникновения лесных пожаров в июле. Свердловской области среди регионов, где ожидается неблагоприятная обстановка во втором летнем месяце, нет. Как и других регионов, расположенных по восточному склону Урала. Только в центральной части Ханты-Мансийского АО (входит в Уральский федеральный округ) ожидается повышенная пожарная опасность.
При отсутствии лесных пожаров на Среднем Урале специалисты свердловской Авиалесоохраны помогают тушить лес в других регионах — накануне 35 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области прибыли в Забайкальский край, где ситуация с пожарной обстановкой куда хуже.
В июле повышенная вероятность пожарной опасности прогнозируется на территории: Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа.
При отсутствии лесных пожаров на Среднем Урале специалисты свердловской Авиалесоохраны помогают тушить лес в других регионах — накануне 35 парашютистов и десантников Авиалесоохраны Свердловской области прибыли в Забайкальский край, где ситуация с пожарной обстановкой куда хуже.
В июле повышенная вероятность пожарной опасности прогнозируется на территории: Северо-Западного федерального округа, Центрального федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, Приволжского федерального округа, Сибирского федерального округа, Дальневосточного федерального округа.
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