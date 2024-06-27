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Непогода оставила без света жителей семи населенных пунктов
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Жители Ревды, Сысерти, Косулино, Патрушей, Двуреченска, Растущего и Логиново оказались без света. Энергетики «Россети Урал» работают в усиленном режиме, чтобы восстановить электроснабжение.
В результате резкого ухудшения погодных условий, сопровождающегося сильным дождем с порывами ветра до 23 м/с, населенные пункты Ревда, Сысерть, Косулино, Патруши, Двуреченск, Растущий и Логиново столкнулись с массовым отключением электроэнергии. Энергетики ведут восстановительные работы.
В результате резкого ухудшения погодных условий, сопровождающегося сильным дождем с порывами ветра до 23 м/с, населенные пункты Ревда, Сысерть, Косулино, Патруши, Двуреченск, Растущий и Логиново столкнулись с массовым отключением электроэнергии. Энергетики ведут восстановительные работы.
Во всех подразделениях филиала «Свердловэнерго» мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены спецтехникой и готовы к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии социально значимым объектам области,
— сообщают «Россети Урал»
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