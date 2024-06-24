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В метро Екатеринбурга упал мужчина под поезд
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге упал мужчина, что привело к временной остановке движения на всей части ветки от «Проспекта Космонавтов» до «Площади 1905 года». Об этом сообщает Е1 и КП-Екатеринбург.
Пострадавшего достали из-под поезда и передали в руки медиков скорой помощи. Он был госпитализирован. По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, после инцидента движение поездов было восстановлено.
В Минздраве Свердловской области уточнили, что мужчина был доставлен в Городскую клиническую больницу №24, где его состояние оценили как средней тяжести.
Пострадавшего достали из-под поезда и передали в руки медиков скорой помощи. Он был госпитализирован. По словам директора метрополитена Андрея Панаиотиди, после инцидента движение поездов было восстановлено.
В Минздраве Свердловской области уточнили, что мужчина был доставлен в Городскую клиническую больницу №24, где его состояние оценили как средней тяжести.
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