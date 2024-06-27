Мошенники «обчистили» екатеринбуржцев на 34 миллиона рублей за неделю





— сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу Сегодня, 29 июня, в г. Екатеринбурге сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области, аппарата городского УМВД, всех 15-ти отделов полиции вышли в жилой сектор, чтобы пообщаться с пожилыми (и не только) гражданами и проинформировать их о самых распространенных способах обмана, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последнюю неделю в Екатеринбурге городская полиция получила заявления о мошенничестве на сумму свыше 34 миллионов рублей.Среди пострадавших оказался и преподаватель иностранных языков, потерявший почти 2,3 миллиона рублей, переведенных на «безопасные счета» по указанию мошенников. По словам потерпевшего, он получил сообщение в мессенджере от якобы бывшего работодателя о утечке личных данных сотрудников. Следом за этим последовал звонок от лица, представившегося сотрудником ФСБ, который подтвердил информацию об утечке и предупредил о кредитах, оформляемых на украденные данные. Мошенники, выдавая себя за сотрудников ЦБ РФ и ФСБ, убедили преподавателя в необходимости оформить «зеркальные кредиты», что привело к финансовым потерям на сумму около 2 миллионов рублей.