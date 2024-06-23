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В Свердловской области выпало рекордное количество осадков за двое суток
Фото: Андрей Гоголев
В южных и восточных районах Свердловской области за последние двое суток, с 28 по 30 июня, в этих регионах выпало от 30 до 90% от месячной нормы осадков. Об этом сообщает главный синоптик Урала Галина Шепоренко.
В Екатеринбурге зафиксировано особенно большое количество осадков – 60% от месячной нормы, что составляет 44 мм.
Уходящий циклон оказал существенное влияние на погодные условия в Свердловской области. Особенно сильно от непогоды пострадали Сысерть, Тавда и Туринская Слобода, где зафиксированы самые высокие показатели – 101-107% от месячной нормы осадков, что в числовом выражении составляет 66-70 мм.
В Екатеринбурге зафиксировано особенно большое количество осадков – 60% от месячной нормы, что составляет 44 мм.
Уходящий циклон оказал существенное влияние на погодные условия в Свердловской области. Особенно сильно от непогоды пострадали Сысерть, Тавда и Туринская Слобода, где зафиксированы самые высокие показатели – 101-107% от месячной нормы осадков, что в числовом выражении составляет 66-70 мм.
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