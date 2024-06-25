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Смертельное ДТП в Екатеринбурге: пешеход погиб на улице Мурзинская
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В ночь на 29 июня в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь пешехода. Как сообщает Госавтоинспекция в настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, инцидент произошел около 23:55 на улице Мурзинская, 33. Водительница автомобиля «Фольксваген Тигуан», двигаясь в направлении улицы Фабричная, сбила пешехода. Мужчина, находившийся на проезжей части в темное время суток и в темной одежде без световозвращающих элементов, был не замечен автомобилисткой на мокрой дороге.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время полиция занимается установлением личности погибшего. За рулем «Фольксваген Тигуан» находилась 18-летняя девушка, жительница Екатеринбурга, получившая водительское удостоверение 17 мая. Водительница объяснила, что двигаясь со скоростью не более 60 км/ч, неожиданно на дороге увидела мужчину, она применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
По предварительным данным, инцидент произошел около 23:55 на улице Мурзинская, 33. Водительница автомобиля «Фольксваген Тигуан», двигаясь в направлении улицы Фабричная, сбила пешехода. Мужчина, находившийся на проезжей части в темное время суток и в темной одежде без световозвращающих элементов, был не замечен автомобилисткой на мокрой дороге.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм. В настоящее время полиция занимается установлением личности погибшего. За рулем «Фольксваген Тигуан» находилась 18-летняя девушка, жительница Екатеринбурга, получившая водительское удостоверение 17 мая. Водительница объяснила, что двигаясь со скоростью не более 60 км/ч, неожиданно на дороге увидела мужчину, она применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.
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