В Екатеринбурге завершилась «Уральская ночь музыки»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Юбилейный, 10-й фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге завершился. Он прошел при проливном дожде, поэтому на открытых площадках народа было меньше, чем в предыдущие годы. Впрочем, организаторы пока не объявили число гостей фестиваля. В прошлом году сообщалось о 360 тысячах посетителей.О каких-либо эксцессах не сообщалось. Звучало лишь недовольство тем, что у хедлайнеров фестиваля были слишком короткие выступления.Всего на Ural music night было задействовано 110 музыкальных площадок, на которых выступили более трех тысяч исполнителей разных жанров.Фестиваль традиционно завершился совместным с основателем UMN Евгением Горенбургом исполнением песни «Луч солнца золотого».