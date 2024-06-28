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ДТП на трассе «Пермь - Екатеринбург»: трое пострадавших, среди них двое детей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, на 264 километре федеральной автодороги «Пермь - Екатеринбург», в районе Бисерти произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека, включая двух детей. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, причиной аварии стало аквапланирование (сцепление колес с дорогой исчезает и автомобиль становится неуправляемым). Водительница автомобиля «Киа Рио», 1986 года рождения, двигаясь в направлении из Екатеринбурга, не справилась с управлением на мокрой дороге и попала в аквапланирование. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет, что привело к травмам у водительницы и двух ее детей-пассажиров, 2018 и 2016 года. В момент ДТП дети не были пристегнуты ремнями безопасности.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в городскую больницу Бисерти. Однако состояние одного из детей, 8-летнего мальчика, ухудшилось, и было принято решение о его переводе в 9 ДГКБ для получения квалифицированной медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции организовали сопровождение медицинской бригады с ребенком до детской больницы, несмотря на сложные условия движения из-за дорожных работ.
По предварительным данным, причиной аварии стало аквапланирование (сцепление колес с дорогой исчезает и автомобиль становится неуправляемым). Водительница автомобиля «Киа Рио», 1986 года рождения, двигаясь в направлении из Екатеринбурга, не справилась с управлением на мокрой дороге и попала в аквапланирование. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет, что привело к травмам у водительницы и двух ее детей-пассажиров, 2018 и 2016 года. В момент ДТП дети не были пристегнуты ремнями безопасности.
Все пострадавшие были немедленно доставлены в городскую больницу Бисерти. Однако состояние одного из детей, 8-летнего мальчика, ухудшилось, и было принято решение о его переводе в 9 ДГКБ для получения квалифицированной медицинской помощи. Сотрудники Госавтоинспекции организовали сопровождение медицинской бригады с ребенком до детской больницы, несмотря на сложные условия движения из-за дорожных работ.
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