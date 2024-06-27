Юная силачка из Алапаевска установила второй мировой рекорд

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

14-летняя Виталина Демина из Алапаевска установила второй мировой рекорд. На этот раз юная спортсменка совершила 2222 рывка с гирей весом шесть килограммов. Об этом рассказал тренер девочки, Александр Шанин, изданию Е1.Первое достижение Виталины было зарегистрировано 1 марта 2023 года в международном агентстве InterRecord, когда она за одну минуту смогла 20 раз поднять две гири весом по восемь килограммов каждая. Также по словам тренера у юной спортсменки уже были два рекорда, но их не засчитали по техническим причинам.Сам тренер пять раз был внесен в международную книгу рекордов InterRecord за толчки гирь.Хотим отметить, что нового рекорда Виталины пока нет на сайте InterRecord. А в Книгу рекордов Гиннесса на не может попасть, потому что Guinness World Record – прекратила регистрацию рекордсменов из России и Беларуси.