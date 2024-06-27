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Тепло придет на Урал из-за антициклона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На большой части России установился антициклон, который греет воздух. Из-за него на Урале будет тепло в ближайшее время. Правда, иногда могут пройти дожди и даже грозы. Об этом сообщает ФГБУ «Уральское УГМС».
Например, в Екатеринбурге 1-го и 2-го июля ожидаются короткие дождики, а местами и грозы. Но в целом температура воздуха останется приятной и умеренной.
В первые десять дней июля, на Урале будет настоящее лето. Ночью будет не холодно — от 12 до 17 градусов, а днем температура поднимется до 25-30 градусов. Может быть, с 7 по 9 июля пройдут краткие дожди.
Например, в Екатеринбурге 1-го и 2-го июля ожидаются короткие дождики, а местами и грозы. Но в целом температура воздуха останется приятной и умеренной.
В первые десять дней июля, на Урале будет настоящее лето. Ночью будет не холодно — от 12 до 17 градусов, а днем температура поднимется до 25-30 градусов. Может быть, с 7 по 9 июля пройдут краткие дожди.
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