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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга

15.06 Суббота, 29 июня 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Аварийную посадку совершил самолет в Екатеринбурге – заявили прилетевшие в город россияне. По данным из соцсети, самолет развернуло боком и выкинуло на газон.

В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали подробности, уточнив при этом, что инцидент нельзя назвать «аварийной посадкой».

В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты,

– сказали Вечерним ведомостям


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:48 Уголовное дело возбуждено после перестрелки и драки у екатеринбургского клубного дома «Тихвин»
11:10 Проверка СК в Ревде: жители ждут ремонт кровли
10:29 В Екатеринбурге завершилась «Уральская ночь музыки»
23:28 Менее 1% нарушений противопожарного режима в Свердловской области зафиксированы в лесах. Диаграмма
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20:45 В Екатеринбурге прошла презентация книги о знаменитом уральском сказителе
20:01 Железнодорожный переезд в Нижнем Тагиле попал под прокурорскую проверку
19:21 Зажатый в селе Курьи собственным грузовиком водитель выжил и находится в больнице
18:52 В Екатеринбурге отца погибшей от удара током малышки отправили на исправительные работы
17:07 Суд оставил в силе приговор «главному десантнику Екатеринбурга»
16:48 В Свердловской области под колёсами «КАМАЗа» погиб пенсионер
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