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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Аварийную посадку совершил самолет в Екатеринбурге – заявили прилетевшие в город россияне. По данным из соцсети, самолет развернуло боком и выкинуло на газон.
В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали подробности, уточнив при этом, что инцидент нельзя назвать «аварийной посадкой».
В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали подробности, уточнив при этом, что инцидент нельзя назвать «аварийной посадкой».
В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты,
– сказали Вечерним ведомостям
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