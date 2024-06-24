Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга





– сказали Вечерним ведомостям В результате выкатывания самолета CRJ-200, следовавшего из Тобольска, на полосу безопасности ВПП после посадки никто не пострадал, повреждений нет. Пассажиры были доставлены в терминал и получили багаж. Аэропорт временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, отправляет и принимает самолеты,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Аварийную посадку совершил самолет в Екатеринбурге – заявили прилетевшие в город россияне. По данным из соцсети, самолет развернуло боком и выкинуло на газон.В пресс-службе аэропорта Кольцово рассказали подробности, уточнив при этом, что инцидент нельзя назвать «аварийной посадкой».