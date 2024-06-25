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Проверка СК в Ревде: жители ждут ремонт кровли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области Следственный комитет организовал проверку жалоб жителей многоэтажки в Ревде на отсутствие ремонта аварийной кровли.
Сообщения о аварийной крыше, которую не ремонтируют, появились в социальных сетях. После данных сообщений СК организовало проверку по факту бездействия должностных лиц. О ходе проверки будет доложено председателю СК России Бастрыкину.
Сообщения о аварийной крыше, которую не ремонтируют, появились в социальных сетях. После данных сообщений СК организовало проверку по факту бездействия должностных лиц. О ходе проверки будет доложено председателю СК России Бастрыкину.
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко К.В. доложить о ходе процессуальной проверки,
— сообщает в телеграм-канале СК России
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