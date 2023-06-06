Победительницу конкурса «Уральская краса – длинная коса» выбрали в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 12 июня состоялся финал конкурса «Уральская краса – длинная коса-2023». Победительницей стала Марина Кузнецова с косой длиной 121 сантиметр.Как сообщили организаторы, этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество девушек – 99. Они боролись за победу в трех возрастных группах. Самой младшей участнице – четыре года, а самой старшей – 39 лет.Длина самой короткой косы составила 53 сантиметра, а самой длинной – 137 сантиметров. Если сложить длину кос всех 99 участниц, то получится 90 метров.Победительницей конкурса в этом году стала Марина Кузнецова, длина ее косы достигает 121 сантиметра. Ксения Юдаева признана лучшей в номинации «Маленькая краса длинная коса 2023», Дарья Уварова – в номинации «Юная краса длинная коса», а Надежда Тюрикова получила титул «Мудрая краса длинная коса».