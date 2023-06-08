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О любовных обрядах народов России расскажут в «Музее об Этом»
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
Не только развлекать, но и просвещать стараются своими весёлыми программами сотрудники екатеринбургского «Музея об Этом». Вот и в понедельник, 12 июня, там проведут мероприятие, которое в увлекательной форме расскажет о народных культурах.
Название программы достаточно красноречиво говорит о содержании: «Любовные обряды народов России». Это костюмированное познавательное развлекательное интерактивное шоу , посвященное самым пикантным и романтичным обычаям народов страны. Экскурсовод музея Александра Пяткова раскроет пикантные подтексты, скрывающиеся в народных узорах, расскажет, в культуре каких народов можно обнаружить фаллические культы и поделиться русскими сказками, на предназначенными для детских ушей.
Ещё одной составляющей программы «Любовные обряды народов России» станут частушки и песни. За музыкальную часть вечера отвечает фольклорный дуэт «Ничётакие».
Название программы достаточно красноречиво говорит о содержании: «Любовные обряды народов России». Это костюмированное познавательное развлекательное интерактивное шоу , посвященное самым пикантным и романтичным обычаям народов страны. Экскурсовод музея Александра Пяткова раскроет пикантные подтексты, скрывающиеся в народных узорах, расскажет, в культуре каких народов можно обнаружить фаллические культы и поделиться русскими сказками, на предназначенными для детских ушей.
Ещё одной составляющей программы «Любовные обряды народов России» станут частушки и песни. За музыкальную часть вечера отвечает фольклорный дуэт «Ничётакие».
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