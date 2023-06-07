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«Пощёчину общественному вкусу» отвесят в екатеринбургском «Синара Центре»
Культура
Иллюстрация: фрагмент картины Валентины Коростелёвой
Выставка с провокационным названием «Пощёчина общественному вкусу 2.0» откроется в ближайшее воскресенье в Екатеринбурге. На ней собраны работы молодой художницы Валентины Коростелёвой.
Депрессия и борьба с ней, ментальное здоровье современного человека, преодоление мрачного взгляда на мир — вот темы, которые затрагивает в своих работах Валентина Коростелёва. Художница в своей живописи не сковывает себя канонами жанра или стиля, творчески подходя не только к самим образам, но и к способам передать их на холст, не боясь смешивать различные стили и техники в рамке одной картины. Для неё «Пощёчину общественному вкусу 2.0» — дебютная персональная выставка.
К открытию выставки приурочены ещё два мероприятия в «Синара Центре». Одно из них — лекция кандидата психологических наук и психотерапевта Анны Скоробогатовой «Депрессия. Идентификация и выход» — пройдёт вечером того же воскресного дня (то есть, 11 июня). Второе состоится 13 июня в 19:00. Это будет занятие по скетчингу, быстрому созданию графических набросков.
Билеты на мастер-класс по скетчингу и на лекцию можно приобрести онлайн. На саму выставку вход свободный.
Депрессия и борьба с ней, ментальное здоровье современного человека, преодоление мрачного взгляда на мир — вот темы, которые затрагивает в своих работах Валентина Коростелёва. Художница в своей живописи не сковывает себя канонами жанра или стиля, творчески подходя не только к самим образам, но и к способам передать их на холст, не боясь смешивать различные стили и техники в рамке одной картины. Для неё «Пощёчину общественному вкусу 2.0» — дебютная персональная выставка.
К открытию выставки приурочены ещё два мероприятия в «Синара Центре». Одно из них — лекция кандидата психологических наук и психотерапевта Анны Скоробогатовой «Депрессия. Идентификация и выход» — пройдёт вечером того же воскресного дня (то есть, 11 июня). Второе состоится 13 июня в 19:00. Это будет занятие по скетчингу, быстрому созданию графических набросков.
Билеты на мастер-класс по скетчингу и на лекцию можно приобрести онлайн. На саму выставку вход свободный.
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Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге
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02 июня 2023