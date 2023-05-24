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Очередной героиней кинолекций в Ельцин Центре станет Кира Муратова
Культура
Кадр из фильма Киры Муратовой «Увлеченья»
В медиазале Ельцин Центра продолжается цикл лекций под названием «Режиссёры и режиссёрки», благодаря которому екатеринбуржцы могут получить интересные сведения о творчестве кинематографистов СССР и России. Героиней очередной лекции станет талантливейшая Кира Муратова.
Именно Киру Муратову вспомнят многие, если разговор зайдёт об отечественных женщинах-режиссёрах. Она снимала так называемое «элитарное» кино, кино не для всех. При этом, хотя бы один фильм смотрел, наверное, каждый зритель, даже из тех, кто не является поклонником интеллектуального искусства. Одни смотрели её «Короткие встречи» ради Владимира Высоцкого, другие полюбили «Долгие проводы» за очень трогательную героиню Зинаиды Шарко, третьих привлекли «Чеховские мотивы». Кто-то ценит творчество Муратовой за депрессивный «Астенический синдром», иные — за ироничные «Три истории».
Судьба у «режиссёрки» была очень насыщенной на события и на творческие сотрудничества. Она родилась в Румынии, училась в Москве, а большую часть своих фильмов сняла в Украине, на Одесской киностудии. Часто открывала молодых актёров, становившихся звёздами, или умела видеть актёрские таланты в людях неактёрских профессий. Так, именно у Муратовой Нина Русланова сыграла дебютную роль, и именно благодаря Муратовой известную сценаристку Ренату Литвинову знают теперь ещё и как яркую актрису.
Обо всех аспектах жизни и творчества в четверг, 8 мая постараются рассказать в рамках лекции киновед Вячеслав Шмыров и продюсер, актёр и педагога Александр Боковиков. Начало лекции в 19:00, вход свободный (но по регистрации на сайте Ельцин Центра).
Именно Киру Муратову вспомнят многие, если разговор зайдёт об отечественных женщинах-режиссёрах. Она снимала так называемое «элитарное» кино, кино не для всех. При этом, хотя бы один фильм смотрел, наверное, каждый зритель, даже из тех, кто не является поклонником интеллектуального искусства. Одни смотрели её «Короткие встречи» ради Владимира Высоцкого, другие полюбили «Долгие проводы» за очень трогательную героиню Зинаиды Шарко, третьих привлекли «Чеховские мотивы». Кто-то ценит творчество Муратовой за депрессивный «Астенический синдром», иные — за ироничные «Три истории».
Судьба у «режиссёрки» была очень насыщенной на события и на творческие сотрудничества. Она родилась в Румынии, училась в Москве, а большую часть своих фильмов сняла в Украине, на Одесской киностудии. Часто открывала молодых актёров, становившихся звёздами, или умела видеть актёрские таланты в людях неактёрских профессий. Так, именно у Муратовой Нина Русланова сыграла дебютную роль, и именно благодаря Муратовой известную сценаристку Ренату Литвинову знают теперь ещё и как яркую актрису.
Обо всех аспектах жизни и творчества в четверг, 8 мая постараются рассказать в рамках лекции киновед Вячеслав Шмыров и продюсер, актёр и педагога Александр Боковиков. Начало лекции в 19:00, вход свободный (но по регистрации на сайте Ельцин Центра).
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