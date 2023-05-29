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К началу лета парк Маяковского подготовил несколько подарков для екатеринбуржцев

18.43 Среда, 31 мая 2023
Культура
Фото: Владислав Постников
Сразу несколькими мероприятиями встретит первый день лета Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге.

Ровно в полдень на главной сцене парка начнётся концерт, посвящённый окончанию учебного года. Название у него соответствующее — «Ура, каникулы!». На протяжении 3 часов перед посетителями ЦПКиО будут демонстрировать свои таланты учащиеся музыкальной школы имени С. Прокофьева (она же — ЕДМШ №12). Свои артистические таланты покажут и их педагоги.

По окончании концерта главная сцена парка не опустеет. На неё в 15:00 выйдет Шандор Силантьев, 12-летний певец из Магнитогорска. Участник популярного телевизионного проекта «Голос. Дети» выступит с полноценным сольным концертом, программой которого станут перепевки известных песен.

В этот же день до вечера в парке имени Маяковского будут работать городские мастерские. В них гости парка смогут поучиться делать сладкие леденцы на палочке и изготавливать различные украшения из пластика и дерева.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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