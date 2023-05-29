К началу лета парк Маяковского подготовил несколько подарков для екатеринбуржцев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сразу несколькими мероприятиями встретит первый день лета Центральный парк культуры и отдыха в Екатеринбурге.Ровно в полдень на главной сцене парка начнётся концерт, посвящённый окончанию учебного года. Название у него соответствующее — «Ура, каникулы!». На протяжении 3 часов перед посетителями ЦПКиО будут демонстрировать свои таланты учащиеся музыкальной школы имени С. Прокофьева (она же — ЕДМШ №12). Свои артистические таланты покажут и их педагоги.По окончании концерта главная сцена парка не опустеет. На неё в 15:00 выйдет Шандор Силантьев, 12-летний певец из Магнитогорска. Участник популярного телевизионного проекта «Голос. Дети» выступит с полноценным сольным концертом, программой которого станут перепевки известных песен.В этот же день до вечера в парке имени Маяковского будут работать городские мастерские. В них гости парка смогут поучиться делать сладкие леденцы на палочке и изготавливать различные украшения из пластика и дерева.