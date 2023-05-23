В парке имени Маяковского в Екатеринбурге детей теперь катает «Гусеница»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый аттракцион начал работать в Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге. Он называется «Гусеница» и предназначен как для детей, так и для их родителей.«Гусеница» — это, по сути, сильно упрощённая и уменьшенная версия «Американских горок». Желающие развлечься на этом аттракционе тоже рассаживаются по сцепленным в один «состав» вагонеткам с сидениями, которые повезут их по рельсам то на подъем, то на спуск. В оправдание названия аттракциона, передний вагон украшен головой «мультяшной» гусеницы, а все следующие оформлены под её «тело».Поскольку «гусеничные» горки не столь круты, как «Американские», покататься на них могут даже маленькие дети (правда, исключительно в сопровождении взрослых). В каждый заезд «Гусеница» делает три полных круга.Расположен аттракцион «Гусеница» рядом с цепочной каруселью и качелями-лодкой «Викинг», — дают ориентир посетителям сотрудники парка.