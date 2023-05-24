Автор «Петровых в гриппе» встретится с читателями в «Пространстве Заря»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На завтра, 26 мая, культурное «Пространство Заря» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга готовит встречу с популярным российским писателем. Алексей Сальников расскажет читателям, как писался его бестселлер «Петровы в гриппе и вокруг него».Книга «Петровы в гриппе и вокруг него», ставшая очень популярной не без помощи нашумевшей экранизации писалась Сальниковым на Эльмаше, где живёт много лет. Персонажи книги существуют в пространстве, которое может показаться очень знакомым екатеринбуржцам. Роман впервые был опубликован в журнальном варианте в 2016 году, а на следующий год вышел отдельным изданием. Экранизация была осуществлена режиссёром Кириллом Серебренниковым ещё через 2 года и стала одним из самых обсуждаемых отечественных фильмов последнего времени.Встреча с Алексеем Сальниковым в «Пространстве Заря» пройдёт в формате книжного клуба. Это позволит участникам встречи не только послушать писателя, но и задать ему вопросы, а, может, и устроить дискуссию относительно содержания и стилистики его книг. Начало встречи в 19:00. Доступ к писателю — по билетам, которые можно приобрести на сайте киносети «Премьер Зал».