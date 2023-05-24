«Библионочь» пройдет в Свердловской области 27 мая





– рассказал заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин. «В Екатеринбурге расположено 42 площадки „Библионочи“. Примечательно, что к культурной инициативе присоединятся не только библиотеки. В числе участников акции — Инновационный культурный центр, Объединенный музей писателей Урала, Екатеринбургская академия современного искусства, Екатеринбургский театр юного зрителя, Храм святителя Иннокентия Московского, Дом книги и другие»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области в эту субботу, 27 мая, пройдет всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь». К акции присоединятся 682 библиотеки и 10 прочих площадок. Организаторы запланировали более 2000 мероприятий.«Библионочь» в этом году посвящена Году педагога и наставника. Тема акции – «Открытый урок: Читаем вместе». Учреждения будут проводить для гостей творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, квизы, концерты, экскурсии и лекции, а также встречи с писателями и деятелями культуры.Торжественное открытие «Библионочи» состоится в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г. Белинского в 18.00. Мероприятия «Библионочи» будут проходить по всей области до 00.00. Программы можно посмотреть на сайте свердловской «Библионочи-2023».