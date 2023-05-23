Сборник итальянских короткометражек покажут в Ельцин Центре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В ближайшие выходные — 27 и 28 мая — в кинозале Ельцин Центра начнётся показ сборника короткометражных фильмов под названием «Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом». Как не трудно понять из названия, «коротышек» в альманахе 6 и все они так или иначе посвящены отношению современного человека к родному крову.Название сборника итальянских короткометражек позаимствовано у одной из них, 15-минутного фильма «Дом, милый дом». Его сняла Андреа Дзулини в 2021 году. Остальные фильмы альманаха снимались в разные годы другими постановщиками. Так, короткометражную ленту «Старая дорога» снял Дамиано Джакомелли в 2019 году. Её главный герой — крестьянин, который уже не в одном поколении продаёт картошку, стоя у обочины дороги. Но новая автострада серьёзно подрывает его скромный бизнес. А героями фильма «Мой дом» Марио Приедды стали два старика из рыбацкого посёлка.Показ сборника «Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом» в Ельцин Центре позволяет не только ознакомиться с творчеством начинающих итальянских режиссёров, но и подтянуть итальянский язык тем, кто его изучает. Ведь кинозал Ельцин Центра традиционно показывает кино на языке оригинала с переводом на русский субтитрами.