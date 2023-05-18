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В «Пространстве Заря» заводское кино покажут под электронные ритмы
Культура
Фото Антона Каптелова
В общественно-культурном пространстве, в которое трансформировали бывший кинотеатр «Заря» (Екатеринбург, улица Баумана, 2) пройдёт необычный концерт. Электронная музыка будет сочетаться на нём с кадрами хроники на экране.
Концерт в «Заре» устроят гости из Перми — арт-группа «лилия» (именно там, с маленькой буквы. Коллектив, который состоит из художников Анны Гарсиа, Ильи Гришаева и Даниэлы Фызыловой, играет в редком жанре «документальный индастриал». «Лилианцы» записывают звуки города (что и подразумевает любой индастриал), переосмысляют их, превращают в музыку, а исполняют её в качестве аккомпанемента документально отснятым кадрам. В «Пространстве Заря» музыкой станет «голос» Екатеринбурга, а когда он зазвучит в зале, на экране начнут демонстрировать цеха эльмашевских заводов, отснятые в разное время.
Концерт арт-группы «лилия» пройдёт в «Пространстве Заря» в воскресенье, 28 мая. Начало в 17:00. Билеты можно приобрести по ссылке на официальном сайте сети кинотеатров «Премьер Зал», при поддержке которой организуется мероприятие.
Концерт в «Заре» устроят гости из Перми — арт-группа «лилия» (именно там, с маленькой буквы. Коллектив, который состоит из художников Анны Гарсиа, Ильи Гришаева и Даниэлы Фызыловой, играет в редком жанре «документальный индастриал». «Лилианцы» записывают звуки города (что и подразумевает любой индастриал), переосмысляют их, превращают в музыку, а исполняют её в качестве аккомпанемента документально отснятым кадрам. В «Пространстве Заря» музыкой станет «голос» Екатеринбурга, а когда он зазвучит в зале, на экране начнут демонстрировать цеха эльмашевских заводов, отснятые в разное время.
Концерт арт-группы «лилия» пройдёт в «Пространстве Заря» в воскресенье, 28 мая. Начало в 17:00. Билеты можно приобрести по ссылке на официальном сайте сети кинотеатров «Премьер Зал», при поддержке которой организуется мероприятие.
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