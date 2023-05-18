День рождения легендарного рок-барда в Ельцин Центре отметят дискуссионно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 27 мая, 63 года могло бы исполниться легенде отечественной рок-музыки Александру Башлачёву. Однако, падение из окна ленинградской высотки в 1988 году навсегда оставило музыканта 27-летним.День рождения рок-барда, человека значимого для современной музыки, в Ельцин Центре отметят в не самом очевидном формате. В Зале Свободы в этот день проведут встречу-дискуссию под названием «Я — человек поющий». Её участниками станут переводчик и театральный критик Алексей Кокин, главный режиссёр Центра современной драматургии в Екатеринбурге Антон Бутаков, а при помощи интернет-связи ещё и директор Череповецкого музейного объединения Светлана Султанова с автором книг о Башлачёве Львом Наумовым. Личными воспоминаниями о поэте и музыканте поделиться его сокурсник по факультету журналистики УрФУ Андрей Дуняшин. Модерация мероприятия ляжет на плечи журналистки Светланы Толмачёвой, известной, в частности, книгами о музыкальной культуре Екатеринбурга и авторскими прогулками по рок-Екатерибургу.На встрече это замечательное собрание вместе с публикой обсудит творчество Башлачёва, его влияние на советский рок и на современную российскую музыку, попытаются понять, поменялось ли со временем понимание слушателями его поэзии.До или после встречи-дикуссии желающие смогут посмотреть экспозицию выставки «Поколение дворников и сторожей» в стенах Ельцин Центра. Она посвящена самым ярким личностями на отечественной рок-сцене, и Александр Башлачёв — один из её героев.Начало мероприятия в 14:00. Вход на него свободный.