В Нижнем Тагиле открылась региональная выставка ювелирных шедевров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Золотое сечение» — так называется выставка-конкурс современного ювелирного и камнерезного искусства. Сегодня, 19 мая, она открылась в Нижнем Тагиле во второй раз.Выставка «Золотое сечение» имеет региональный статус. В этом году в ней участвуют 54 «золотых дел мастера». Помимо ювелиров из принимающего города, среди участников — таланты из Екатеринбурга и Челябинска. Кроме того, свои ювелирные шедевры привезли с собой участники из Казахстана.Экспонаты «Золотого сечения» — это статуэтки, ювелирные украшения, канцелярские принадлежности, столовые приборы и панно, выполненные с приминением драгоценных металлов и камней. Но в экспозицию принимали и изделия из менее дорогих материалов. Они стали «драгоценными» благодаря таланту изготовителя и собственных высокохудожественных качеств.Все шедевры «ювелирки» выставлены в музейном центре предприятия «ЕВРАЗ НТМК». Здесь же сегодня прошло награждение конкурсантов в нескольких номинациях, — сообщает нижнетагильское издание «Между строк».