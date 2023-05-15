В Екатеринбурге пройдет всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор

– отметила директор фонда Юлия Нутенко.

«Более 20 лет мы проводили Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани» и в этом году даём старт новому большому творческому проекту. Миссия – не только найти и объединить одарённых детей из разных уголков страны, но и дать им новые навыки, знания, ориентиры, которые помогут в будущем»,