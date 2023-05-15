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В Екатеринбурге пройдет всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор
Культура
Фото: пресс-служба УГМК
Благотворительный фонд «Дети России», основанный УГМК, проводит в Екатеринбурге всероссийский форум юных дарований ArtНавигатор. Мероприятие пройдёт 18-19 мая в Центре культуры «Урал» (Екатеринбург, ул. Студенческая, 3). Программа Форума начинается в 10.00 18 мая с открытия и завершится 19 мая в 18.00 отчётным концертом.
Среди участников – более 100 детей 10-16 лет из Свердловской. Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Дагестан. Все они прошли конкурсный отбор и стали победителями в одной из четырёх номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.
В течение двух дней с участниками Форума будут работать именитые и опытные наставники. Вокалистов ждёт творческий челлендж от Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.
Участники и солисты хореографических коллективов познакомятся с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актёр, артист мюзиклов уже знакомится с ребятами по видеозаписям конкурсных номеров и разрабатывает программу занятий.
Для победителей в номинации «изобразительное искусство» будет работать арт-мастерская от московской студии архитектуры и дизайна.
Юных журналистов ждёт творческий нетворкинг от информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости» при участии «Свердловского творческого союза журналистов». У юнкоров уже есть собственное СМИ – телеграм-канал Форума. Присоединиться к каналу каждый желающий может прямо сейчас: там актуальная, эксклюзивная и оперативная информация о мероприятии и его участниках! Переходите по ссылке или QR-коду и следите за новостями!
Среди участников – более 100 детей 10-16 лет из Свердловской. Челябинской, Курганской, Тюменской, Владимирской, Кемеровской, Пензенской, Ульяновской областей, Республик Башкортостан и Дагестан. Все они прошли конкурсный отбор и стали победителями в одной из четырёх номинаций: эстрадный вокал, хореография, ИЗО, журналистика.
«Более 20 лет мы проводили Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований «Алмазные грани» и в этом году даём старт новому большому творческому проекту. Миссия – не только найти и объединить одарённых детей из разных уголков страны, но и дать им новые навыки, знания, ориентиры, которые помогут в будущем»,
– отметила директор фонда Юлия Нутенко.
В течение двух дней с участниками Форума будут работать именитые и опытные наставники. Вокалистов ждёт творческий челлендж от Елены Солдатовой, певицы, композитора, педагога высшей квалификационной категории по вокалу и худрука студии «МегаСаунд» Московского Дворца пионеров.
Участники и солисты хореографических коллективов познакомятся с Ильшатом Шабаевым. Танцовщик, хореограф, победитель шоу «Танцы на ТНТ», победитель шоу «Звезда танцпола» на телеканале MTV, актёр, артист мюзиклов уже знакомится с ребятами по видеозаписям конкурсных номеров и разрабатывает программу занятий.
Для победителей в номинации «изобразительное искусство» будет работать арт-мастерская от московской студии архитектуры и дизайна.
Юных журналистов ждёт творческий нетворкинг от информационного агентства «Европейско-Азиатские Новости» при участии «Свердловского творческого союза журналистов». У юнкоров уже есть собственное СМИ – телеграм-канал Форума. Присоединиться к каналу каждый желающий может прямо сейчас: там актуальная, эксклюзивная и оперативная информация о мероприятии и его участниках! Переходите по ссылке или QR-коду и следите за новостями!
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