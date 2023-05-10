Наиля Аллахвердиева стала куратором уральской паблик-арт программы «ЧÖ»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Директор пермского музея современного искусства «PERMM» Наиля Аллахвердиева будет курировать новый сезон уральской паблик-арт программы «ЧÖ». И для Екатеринбурга эта «пермячка» — человек не чужой.Наиля Аллахвердиева родилась в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске), высшее образование получала в Уральском государственном университете имени А. Горького и активно участвовала в преображении скучных, угрюмых улочек Екатеринбурга в подобие огромного музея под открытым небом для объектов современного уличного искусства. В частности, она была одним из кураторов возникновения арт-объекта «Памятник клавиатуре», который со временем успел стать своеобразной «визитной карточкой» уральской столицы, одной из его самых узнаваемых достопримечательностей. Не без её участия организовывался яркий фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга».Сейчас Наиля Аллахвердиева руководит молодым музеем «PERMM», который был открыт в 2008 году. В коллекции этого музея хранится более 1500 произведений современного российского изобразительного искусства. В залах музея выставлены работы Флоренских, Александра Бродского, Юрия Шабельникова.Новый сезон паблик-арт программы «ЧÖ» станет четвёртым по счёту. Можно не сомневаться, что итогом его станет появление в Екатеринбурге необычных, запоминающихся и талантливых шедевров «уличного» искусства.