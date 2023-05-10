Возрастное ограничение 18+

Наиля Аллахвердиева стала куратором уральской паблик-арт программы «ЧÖ»

18.30 Вторник, 16 мая 2023
Культура
Фото: соцсеть Вконтакте
Директор пермского музея современного искусства «PERMM» Наиля Аллахвердиева будет курировать новый сезон уральской паблик-арт программы «ЧÖ». И для Екатеринбурга эта «пермячка» — человек не чужой.

Наиля Аллахвердиева родилась в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске), высшее образование получала в Уральском государственном университете имени А. Горького и активно участвовала в преображении скучных, угрюмых улочек Екатеринбурга в подобие огромного музея под открытым небом для объектов современного уличного искусства. В частности, она была одним из кураторов возникновения арт-объекта «Памятник клавиатуре», который со временем успел стать своеобразной «визитной карточкой» уральской столицы, одной из его самых узнаваемых достопримечательностей. Не без её участия организовывался яркий фестиваль «Длинные истории Екатеринбурга».

Сейчас Наиля Аллахвердиева руководит молодым музеем «PERMM», который был открыт в 2008 году. В коллекции этого музея хранится более 1500 произведений современного российского изобразительного искусства. В залах музея выставлены работы Флоренских, Александра Бродского, Юрия Шабельникова.

Новый сезон паблик-арт программы «ЧÖ» станет четвёртым по счёту. Можно не сомневаться, что итогом его станет появление в Екатеринбурге необычных, запоминающихся и талантливых шедевров «уличного» искусства.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Улица Бориса Ельцина преобразится к 300-летию Екатеринбурга
10 мая 2023
В Екатеринбурге началось второе судебное заседание по уголовному делу Евгения Ройзмана*
10 мая 2023
Причиной большинства природных пожаров в Екатеринбурге стали поджоги
16 мая 2023
В столице Урала выросли цены на вторичное жилье
14 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:48 Пожилой женщине сломали челюсть в стоматологии Верхней Пышмы
20:10 Сбитого на дороге Ревда — Дегтярск лосёнка пытаются спасти уральцы
19:34 Присутствие мамы не помешало ребёнку попасть под машину на дороге Берёзовского
19:08 По ночному Екатеринбургу ради рабочих заводов ходит трамвай
18:46 Площадь пожаров на территории Екатеринбурга в 2023 году уже в несколько раз превысила показатель 2022 года
18:30 Наиля Аллахвердиева стала куратором уральской паблик-арт программы «ЧÖ»
17:51 Силовики нагрянули с обыском в администрацию Полевского
17:37 На трассе Пермь – Екатеринбург с 17 мая ограничат движение
16:53 Иномарка сбила на «зебре» в Екатеринбурге девятилетнего велосипедиста
16:25 Причиной большинства природных пожаров в Екатеринбурге стали поджоги
16:02 В центре Екатеринбурга планируют установить общественные туалеты за 31 млн рублей
15:24 В Нижнем Тагиле первокласснице, пострадавшей в спортзале, выплатят 81 тысячу рублей
14:57 Жительница Академического района Екатеринбурга заявила о стрельбе по окнам
14:26 В свердловском поселке Сосьва пообещали построить для погорельцев 63 дома
13:58 На восемь лет отправили в колонию жителя Сысерти за убийство супруги под Новый год
13:29 В Артемовском ищут 81-летнего пенсионера, пропавшего 15 мая
12:58 В свердловском поселке Таёжный планируют возвести 26 домов для погорельцев
12:30 В Первоуральске застреливший коллегу охотник получил полтора года ограничения свободы
11:53 Свердловский губернатор с главой МЧС проверят ход восстановления поселков Таёжный и Сосьва
11:29 В Свердловской области составили более трех тысяч протоколов из-за нарушений пожарной безопасности
10:55 В Екатеринбурге предложили создать исторический квартал «Шувакишская слобода»
10:27 В Свердловской области продлили запрет на весеннюю охоту до 22 мая
10:00 В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшему начальнику ИК-12
09:24 Площадь пожаров в свердловских лесах сократили до 4,6 тысячи гектаров
20:54 Угонщику машины отчима огласили приговор в верхнепышминском суде
20:07 У школьницы с Уралмаша угнали памятный велосипед
Все новости Свердловской области
17:24 При взрыве на недействующей нитки газопровода Ямал – Европа погиб человек, пятеро пострадали
14:53 Российские банки начали брать комиссию за перевод денег самому себе
13:10 Питерский полицейский задержан по подозрению в изнасиловании 14-летней девочки в центре для трудных подростков
12:10 Башкирская прокуратура намерена обжаловать слишком мягкий приговор уфимскому экс-чиновнику
11:41 Новосибирский учёный арестован по делу о госизмене
10:28 Российский экспорт в Индию стал рекордным в этом году
18:18 Второй тур выборов президента Турции состоится 28 мая, заявили в избиркоме страны
17:57 Военком Карелии заявил, что Россия столкнулась с «реальным сатаной»
17:30 Минобрнауки рекомендовало вузам не пускать на массовые мероприятия студентов, не болевших корью
15:16 СМИ: в Москве произошел взрыв в магазине «Перекресток»
14:50 Жители Чебаркуля выступили против многоэтажной застройки мест отдыха
13:56 Минэк выступил против законопроекта о праве силовиков пресекать движение любых дронов
13:28 В Климовске неизвестные заминировали опору ЛЭП, на месте работают саперы
12:22 В США мужчину освободили после 29 лет тюрьмы по ложному обвинению в педофилии
11:11 Продажи квадрокоптеров в России выросли в 20 раз
10:44 В Мексике в ДТП с микроавтобусом погибли 26 человек
09:56 Президент Турции Эрдоган набирает 49,34% голосов после обработки 99,9% бюллетеней
20:17 Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики РФ
15:25 В Совфеде предложили ЦИК вернуться к однодневному голосованию
15:02 МВД: в полиции Петербурга создано спецподразделение «по контролю за небом»
14:20 В правительстве отклонили законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших
13:16 Мощный пожар на складе в Дзержинском перекинулся на соседнее здание
12:53 Депутат ГД Яровая предложила ввести уголовную ответственность за «русофобию»
12:02 Депутат Пискарев пояснил, кого предлагается считать «третьими лицами» в законе об иноагентах
11:33 В Приморье вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, экипаж на месте не обнаружили
11:19 В Подмосковье крупный пожар на складе покрышек
Все новости России и мира
20:48 Пожилой женщине сломали челюсть в стоматологии Верхней Пышмы
20:10 Сбитого на дороге Ревда — Дегтярск лосёнка пытаются спасти уральцы
19:34 Присутствие мамы не помешало ребёнку попасть под машину на дороге Берёзовского
19:08 По ночному Екатеринбургу ради рабочих заводов ходит трамвай
18:46 Площадь пожаров на территории Екатеринбурга в 2023 году уже в несколько раз превысила показатель 2022 года
18:30 Наиля Аллахвердиева стала куратором уральской паблик-арт программы «ЧÖ»
17:51 Силовики нагрянули с обыском в администрацию Полевского
17:37 На трассе Пермь – Екатеринбург с 17 мая ограничат движение
16:53 Иномарка сбила на «зебре» в Екатеринбурге девятилетнего велосипедиста
16:25 Причиной большинства природных пожаров в Екатеринбурге стали поджоги
16:02 В центре Екатеринбурга планируют установить общественные туалеты за 31 млн рублей
15:24 В Нижнем Тагиле первокласснице, пострадавшей в спортзале, выплатят 81 тысячу рублей
14:57 Жительница Академического района Екатеринбурга заявила о стрельбе по окнам
14:26 В свердловском поселке Сосьва пообещали построить для погорельцев 63 дома
13:58 На восемь лет отправили в колонию жителя Сысерти за убийство супруги под Новый год
13:34 Росреестр Прикамья отметил положительную динамику в сфере ИЖС
13:29 В Артемовском ищут 81-летнего пенсионера, пропавшего 15 мая
13:28 Модель учёных Пермского Политеха поможет компаниям улучшить систему планирования
12:58 В свердловском поселке Таёжный планируют возвести 26 домов для погорельцев
12:30 В Первоуральске застреливший коллегу охотник получил полтора года ограничения свободы
11:53 Свердловский губернатор с главой МЧС проверят ход восстановления поселков Таёжный и Сосьва
11:29 В Свердловской области составили более трех тысяч протоколов из-за нарушений пожарной безопасности
10:55 В Екатеринбурге предложили создать исторический квартал «Шувакишская слобода»
10:27 В Свердловской области продлили запрет на весеннюю охоту до 22 мая
10:00 В Нижнем Тагиле вынесли приговор бывшему начальнику ИК-12
09:49 Под контролем судебных приставов незаконно уволенная пермячка восстановлена в должности
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK