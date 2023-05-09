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В екатеринбургском «Музее об Этом» расскажут про дореволюционные секс-отношения
Культура
Фото: Владислав Постников
«Русский Эрос. Очерки о сексуальности в Российской Империи ХIХ века». Так называется лекция, которую через несколько дней прочтут в «Музей об Этом».
С лекцией о дореволюционном эросе выступит молодой историк Антон Кочнев. Доцент кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ, многократный участник и победитель Science Slam History расскажет о межполовых отношениях в различных слоях населения, о методах контрацепции в России ХIХ века, напомнит о том, какие наказания существовали в тот период для нарушителей морально-нравственных устоев. Особо интересная часть лекции будет посвящена сексуальным практикам, популярным у жителей Российской Империи.
Учитывая будничный день, на который запланирована лекция, проведут её вечером. Затянуться мероприятие может часа на два, ведь у слушателей будет возможность задавать лектору интересующие вопросы.
С лекцией о дореволюционном эросе выступит молодой историк Антон Кочнев. Доцент кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ, многократный участник и победитель Science Slam History расскажет о межполовых отношениях в различных слоях населения, о методах контрацепции в России ХIХ века, напомнит о том, какие наказания существовали в тот период для нарушителей морально-нравственных устоев. Особо интересная часть лекции будет посвящена сексуальным практикам, популярным у жителей Российской Империи.
Учитывая будничный день, на который запланирована лекция, проведут её вечером. Затянуться мероприятие может часа на два, ведь у слушателей будет возможность задавать лектору интересующие вопросы.
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