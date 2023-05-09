В екатеринбургском «Музее об Этом» расскажут про дореволюционные секс-отношения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Русский Эрос. Очерки о сексуальности в Российской Империи ХIХ века». Так называется лекция, которую через несколько дней прочтут в «Музей об Этом».С лекцией о дореволюционном эросе выступит молодой историк Антон Кочнев. Доцент кафедры теории и истории международных отношений УГИ УрФУ, многократный участник и победитель Science Slam History расскажет о межполовых отношениях в различных слоях населения, о методах контрацепции в России ХIХ века, напомнит о том, какие наказания существовали в тот период для нарушителей морально-нравственных устоев. Особо интересная часть лекции будет посвящена сексуальным практикам, популярным у жителей Российской Империи.Учитывая будничный день, на который запланирована лекция, проведут её вечером. Затянуться мероприятие может часа на два, ведь у слушателей будет возможность задавать лектору интересующие вопросы.