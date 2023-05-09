В Ельцин Центре начинается показ нашумевшего триллера про серийного убийцу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Женщины, зарабатывающие на жизнь продажей любовных утех, начинают погибать в иранском городе Мешхеде. Расследовать их пытается журналистка. Она выясняет, что смерти женщин — дело рук серийного убийцы по прозвищу Паук. Но страшнее того оказывается для неё открытие, что в крайне консервативном, патриархальном обществе душегуб действует практически без опасности для себя.Таков сюжет двухчасового фильма «Убийца «Священный паук»», показ которого на этой неделе начинается в екатеринбургском Ельцин Центре. По жанру это триллер, но известного режиссёра Али Аббаси не интересуют избитые погони за маньяком и сцены, смакующие насилия. Он пользуется жанровыми признаками, чтобы пуститься в привычное для себя исследование современного иранского общества.Фильм был совместными усилиями французских, шведских, германских и датских кинематографистов. Премьера его состоялась в прошлом году, и за это время «Убийца «Священный паук»» успел собрать под два десятка престижных наград и ещё больше — номинаций различных кинофестивалей, включая номинацию на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Первый показ фильма в Екатеринбурге состоится уже завтра, 11-го мая. В Ельцин Центре его будут показывать на языке оригинала (то есть, на персидском) с русскими субтитрами.