Тимофей Трибунцев и Антон Лапенко снимаются в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Известный российский актёр Тимофей Трибунцев сыграет одну из главных ролей в фильме «Исчезнувший велосипедист». Другой популярный актёр (но больше известный интернет-аудитории) Антон Лапенко тоже в звёздах новой картины.Снимать фильм будут в Екатеринбурге и, в частности, в павильонах Свердловской киностудии. Поэтому во второстепенных ролях и в «камео» появится немало уральских знаменитостей. Так, Свердловская киностудия сообщает, что среди актёрского состава есть имена драматурга и театрального режиссёра Николая Коляды, актёра и рок-музыканта Олега Ягодина и актрисы Василины Маковцевой, ставшей всемирно известной после фильма «Кроткая» и шумного его показа на Каннском фестивале. Постановкой картины занимается дебютант Юрий Муравицкий.В основу фильма «Исчезнувший велосипедист» легла одноимённая пьеса Константина Костенко, умершего несколько лет назад. Он был хорошо знаком с Колядой, который помог ему в продвижении первых пьес и печатал в журнале «Урал». По жанру «Исчезнувший велосипедист» — комедия, о чём несложно догадаться, если знать творчество главных звёзд будущего фильма, Трибунцева и Лапенко. Сюжет строится на условиях детской математической задачки: «Пешеход вышел из пункта А и должен встретить Велосипедиста в пункте Б». Вот только в указанном пункте Велосипедиста не оказывается — он исчезает при странных обстоятельствах.