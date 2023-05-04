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Бумажные куклы послужат в Екатеринбурге «манекенами» для старинных мод
Культура
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
В воскресенье, 14 мая, креативный кластер «Л52» приглашает творческих и любознательных на мастер-класс, посвящённый бумажным куклам. На нём не только расскажут, как создавались такие куклы, но и покажут, как их одевали.
Организатор Клуба исторических танцев «Pas de côté» Анна Кузнецова поделиться с участниками мастер-класса своими обширными знаниями о моде пошлых веков. Воскресные посетители «Л52» узнают, что первые бумажные куклы появились в XVIII веке, что их белёсые «тела» раскрашивались красками, а сшитая для них одежда прикреплялась капельками пчелиного воска. Такая хитрость позволяла быстро переодеть куклу в другую одежду, избегая при этом риска испортить её. На память о мастер-классе каждый «ученик» получит в подарок бумажную куклу с набором одежды.
Приобрести билет на мастер-класс можно на сайте Музея истории Екатеринбурга. Начнётся мероприятие в полдень.
Организатор Клуба исторических танцев «Pas de côté» Анна Кузнецова поделиться с участниками мастер-класса своими обширными знаниями о моде пошлых веков. Воскресные посетители «Л52» узнают, что первые бумажные куклы появились в XVIII веке, что их белёсые «тела» раскрашивались красками, а сшитая для них одежда прикреплялась капельками пчелиного воска. Такая хитрость позволяла быстро переодеть куклу в другую одежду, избегая при этом риска испортить её. На память о мастер-классе каждый «ученик» получит в подарок бумажную куклу с набором одежды.
Приобрести билет на мастер-класс можно на сайте Музея истории Екатеринбурга. Начнётся мероприятие в полдень.
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