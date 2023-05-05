Известный кинорежиссёр готовит театральный дебют на подмостках в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всё ближе и ближе дата премьеры нового спектакля на сцене Центра современной драматургии в Екатеринбурге. Особенность «Альбома с голубем» в том, что постановкой занимается известный кинорежиссёр Алексей Федорченко, а в основу спектакля легли произведения известного писателя.Автор литературной первоосновы «Альбома с голубем» — Сергей Довлатов, советский журналист, писатель и диссидент. Его тексты в формат пьесы переработали Лида Канашова и сам постановщик, сделав Довлатова главным героем спектакля. Интересен и выбор исполнителя этой роли. Писателя на сцене сыграет Антон Бутаков, главный режиссёр Центра современной драматургии.Первый показ спектакля «Альбом с голубем» должен состояться 25 мая. Но Федорченко не бросил и кинотворчество. В этом году он буквально на днях успел закончить документальный фильм под названием «Колбаса Митрофана Аксёнова», а в производстве находится игровой фильм «Енотовый город, или Новый Берлин», сложный хотя бы потому, что съёмки его должны проходить в далёкой Колумбии. Жанрово это будет «мокьюментари» (то есть, «псевдо документальное кино»), и тут стоит напомнить, что международная слава Федорченко началась как раз с фильма такого жанра — с «Первых на Луне» 2004 года.