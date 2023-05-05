Обширную праздничную программу на День Победы готовит парк Маяковского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Концерты, лекции и «модное дефиле» военных лет готовит на 9 мая Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге. Главным подарком на День Победы обещает стать выступление группы «Земляне».Празднование Дня Победы в парке Маяковского начнётся в полдень с торжественного возложения цветов к памятнику Уральского добровольческого танкового корпуса. В это же время на главную сцену парка выйдут участники ансамбля танца и музыки «Иван да Марья» с музыкально-театрализованным представлением «Семь дней до победы». А на другой площадке, «Саундпарк», в 12:00 стартует лекция об истории 7 отдельного мотоциклетного батальона 10 гвардейского Уральского Добровольческого Танкового Корпуса. И здесь же до самого вечера военно-исторический клуб «Разведбат» будет демонстрировать военную форму, снаряжение, вооружение и быт уральских добровольцев на фронте.На вторую половину праздничного дня в парке анонсированы: выступление Уральского русского оркестра под руководством дирижёра Леонида Шкарупы, концерт московского солиста Александра Альберта и духового оркестра «Урал-Бэнд», показ костюмов военного и послевоенного периода под аккомпанемент аккордеона. Ретро-концерт с исполнением хитов Лидии Руслановой, Марка Бернеса и Клавдии Шульженко начнётся на площадке «Саундпарк». А на 21:30 запланировано выступление группы «Земляне» на главной сцене парка.