Художники проекта «ЧÖ» посетят екатеринбургский экс-кинотеатр «Заря»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Насыщенным событиями обещает быть понедельник в «Пространстве Заря» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В здании бывшего кинотеатра (фасад которого, к слову, ещё обновляют) проведут растительную практику и беседу о современном искусстве.В 15:00 накануне Дня Победы в «Зарю» творческая команда арт-проекта «ЧÖ» приведёт молодых художников, которые уже успели порадовать горожан образцами уличного искусства. Они расскажут собравшимся о собственном творчестве и о том, какими способами можно преображать городскую среду, делать её уютнее, ярче и красивее. На арт-встрече будут присутствовать не только екатеринбуржцы, но и гости из Омска.В этот же день в «Пространстве Заря» организуют практические занятие по растениеводству. Его проведут тоже художники, поэтому ожидается не просто «урок садоводства», но с большим уклоном в творчество. Желающих поучаствовать просят принести с собой рассаду или комнатное растение.Наконец, на площади перед экс-кинотеатром устроят растительный «фримаркет» (как называют это организаторы), — анонсирует мероприятие сайт Уралмаш-Эльмаш.рф.