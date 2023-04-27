Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский гид проведёт «похабную прогулку» в день своего рождения
Культура
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке» / t.me/shahov_street
«Похабной прогулкой» шутливо называет екатеринбургский исследователь уличного искусства Алексей Шахов арт-маршрут, запланированный им в честь своего дня рождения.
Маршрут «похабной прогулки» (которая, вообще-то, называется «18+») не раскрывается, но Алексей Шахов намекает, что предметом его рассказа для попутчиков станут арт-объекты на «взрослую» тему. Есть у него и другие ироничные эпитеты для этой прогулки по Екатеринбурге: «беспринципная» и «отвратительная».
Пользуясь прекрасной погодой, молодой гид по городу зовёт и в другие дни недели желающих взглянуть на Екатеринбург с точки зрения стрит-арта. Так, на 6 мая у него запланирована ознакомительная прогулка по Уралмашу, а на 8 число — по улице Тургенева. Каждый из таких походов начинается в 13:00, а вот продолжительность у каждого — разная. Узнать, как стать участником шаховских прогулок, можно на телеграм-канале арт-гида.
Маршрут «похабной прогулки» (которая, вообще-то, называется «18+») не раскрывается, но Алексей Шахов намекает, что предметом его рассказа для попутчиков станут арт-объекты на «взрослую» тему. Есть у него и другие ироничные эпитеты для этой прогулки по Екатеринбурге: «беспринципная» и «отвратительная».
Пользуясь прекрасной погодой, молодой гид по городу зовёт и в другие дни недели желающих взглянуть на Екатеринбург с точки зрения стрит-арта. Так, на 6 мая у него запланирована ознакомительная прогулка по Уралмашу, а на 8 число — по улице Тургенева. Каждый из таких походов начинается в 13:00, а вот продолжительность у каждого — разная. Узнать, как стать участником шаховских прогулок, можно на телеграм-канале арт-гида.
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