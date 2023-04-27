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Сказку «Алладин» в Екатеринбурге перескажут посредством высокохудожественных теней

19.35 Четверг, 4 мая 2023
Культура
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Музей истории Екатеринбурга»
Спектакль «Алладин» покажут в креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, проспект Ленина, 52) в конце следующей недели. Известный сюжет слегка переделал театр теней «ТОХОТ».

В новом изложении остались и сам озорной пройдоха Алладин, и принцесса, и пещера с сокровищами. Но режиссёр Сергей Черепанов отказался от чёткого разделения персонажей на хороших и плохих. В его изложении все участники истории — милые люди, но с конфликтом желаний. Технически они сделаны плоскими фигурками, которые во время представления оживают тенями на полупрозрачном экране. А чтобы напомнить зрителям, что действие сказки разворачивается посреди восточной пустыни, театр теней в «Алладине» объединили с песочным шоу. Дополняет экзотическую атмосферу музыкальное сопровождение непривычных для уральцев инструментов — 12-струнной гитары Koyabu, набора перкуссий и флейты Кавал.

Спектакль «Алладин» от театра теней «ТОХОТ» рассчитан на детей 6 лет и старше. Начнётся он 13-го мая в 11:00 и продолжится около 45 минут. Билеты можно приобрести как в здании 52 по проспекту Ленина, так и на сайте в онлайн-режиме.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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