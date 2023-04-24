Начался прием заявок на участие в кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге

– объяснил Петр Стражников.

«Ежегодно на участие в нем подают заявки сотни трупп. Именно поэтому мы можем проводить его лишь раз в два года и объявляем набор участников настолько заранее: специальному жюри предстоит посмотреть огромное количество постановок»,