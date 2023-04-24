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Начался прием заявок на участие в кукольном фестивале «Петрушка Великий» в Екатеринбурге
Культура
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге с 12 по 16 сентября 2024 года пройдет международный кукольный фестиваль «Петрушка Великий». Прием заявок на участие начался уже сейчас.
Об этом сообщили директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и руководитель литературно-драматургической части театра Семен Вяткин в эфире радио «Город FM на 107,6». По словам Стражникова, «Петрушка Великий» – самый масштабный фестиваль театра кукол в России и один из крупнейших в мире.
Семен Вяткин сообщил, что тема фестиваля – «Театр кукол: Глагол и Образ». Участникам фестиваль предложат провести собственное исследование и выяснить, как устроена марионеточная драматургия.
Как добавил Петр Стражников, отбором заявок займется специальный экспертный совет, в который входят 10-12 значимых в театральном мире человек со всех уголков России. Они определят, какие спектакли попадут в афишу, в офф-программу (около 15), а какие – примут участие в конкурсе (более 150 постановок).
Подать заявку на участие в фестивале «Петрушка Великий» могут профессиональные театры со всего мира. Для участия необходимо до 15 марта 2024 года прислать на почту «kolosnitcyna@uralkukla.ru» заполненную анкету и запись претендующего на участие в фестивале спектакля. На конкурс принимают спектакли, премьера которых прошла не более, чем за два года до проведения фестиваля.
Об этом сообщили директор Екатеринбургского театра кукол Петр Стражников и руководитель литературно-драматургической части театра Семен Вяткин в эфире радио «Город FM на 107,6». По словам Стражникова, «Петрушка Великий» – самый масштабный фестиваль театра кукол в России и один из крупнейших в мире.
«Ежегодно на участие в нем подают заявки сотни трупп. Именно поэтому мы можем проводить его лишь раз в два года и объявляем набор участников настолько заранее: специальному жюри предстоит посмотреть огромное количество постановок»,
– объяснил Петр Стражников.
Семен Вяткин сообщил, что тема фестиваля – «Театр кукол: Глагол и Образ». Участникам фестиваль предложат провести собственное исследование и выяснить, как устроена марионеточная драматургия.
Как добавил Петр Стражников, отбором заявок займется специальный экспертный совет, в который входят 10-12 значимых в театральном мире человек со всех уголков России. Они определят, какие спектакли попадут в афишу, в офф-программу (около 15), а какие – примут участие в конкурсе (более 150 постановок).
Подать заявку на участие в фестивале «Петрушка Великий» могут профессиональные театры со всего мира. Для участия необходимо до 15 марта 2024 года прислать на почту «kolosnitcyna@uralkukla.ru» заполненную анкету и запись претендующего на участие в фестивале спектакля. На конкурс принимают спектакли, премьера которых прошла не более, чем за два года до проведения фестиваля.
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