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Две субботы подряд в «Белинке» будет звучать бардовская песня
Культура
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Две ближайшие апрельские субботы в Свердловской областной библиотеке имени Белинского будут звучать переливы гитар. И 15-го числа, и 22-го апреля в конференц-зале библиотеки будут выступать барды.
Первый концерт посвятят памяти Владимира Хаманова. Известный уральский бард и фотохудожник скончался в марте прошлого года в возрасте 52-х лет. Умер прямо на рабочем месте, в мебельном цеху, где подрабатывал в последнее время. Желающих выступить на концерте, который назвали «Мастер вышитой листвы», оказалось так много, что сотрудники библиотеки перенесли начало концерта на час раньше. Теперь начало его планируется на 14:00.
Некоторые изменения пришлось внести и в концертную программу 22-го апреля. Изначально планировалось, что в этот день состоится премьера анимационного фильма «Про сумасшедших» Григория Малышева, а бардов приглашали с выступлениями в качестве приятного бонуса. Но по некоторым причинам показа мультфильма не будет, а концерт бардовской песни станет основным событием дня. Его разделили на два отделения. В первом отделении будут показывать видеоклип Александры Заболовской на песню Елены Бушуевой «Знаешь», а во втором выступят Анатолий Акуленко, Наталья Васильева, Сергей Ивкин и другие. Начало концерта тоже в 14:00.
Первый концерт посвятят памяти Владимира Хаманова. Известный уральский бард и фотохудожник скончался в марте прошлого года в возрасте 52-х лет. Умер прямо на рабочем месте, в мебельном цеху, где подрабатывал в последнее время. Желающих выступить на концерте, который назвали «Мастер вышитой листвы», оказалось так много, что сотрудники библиотеки перенесли начало концерта на час раньше. Теперь начало его планируется на 14:00.
Некоторые изменения пришлось внести и в концертную программу 22-го апреля. Изначально планировалось, что в этот день состоится премьера анимационного фильма «Про сумасшедших» Григория Малышева, а бардов приглашали с выступлениями в качестве приятного бонуса. Но по некоторым причинам показа мультфильма не будет, а концерт бардовской песни станет основным событием дня. Его разделили на два отделения. В первом отделении будут показывать видеоклип Александры Заболовской на песню Елены Бушуевой «Знаешь», а во втором выступят Анатолий Акуленко, Наталья Васильева, Сергей Ивкин и другие. Начало концерта тоже в 14:00.
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