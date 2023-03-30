Закончен приём заявок на участие в фестивале «Коляда-Plays» в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные в Екатеринбурге закончился приём заявок на участие в одном из самых интересных театральных фестивалей страны. В этом году на «Коляда-Plays» заявились более 70 театральных коллективов.Отличительная череда фестиваля «Коляда-Plays» — в его рамках показывают спектакли по пьесам самого Николая Коляды, ставшего основателем театрального смотра, и уральских драматургов (в основном — учеников Коляды). В фестивальные дни многие театры Екатеринбурга вовлекаются в эту весёлую, насыщенную «движуху», которая иногда выливается и на улицы города. Как правило, помимо показов спектаклей «Коляда-Plays» предполагает читку новых пьес, концерты и, конечно, шумный финал с вручением призов.Какую программу подготовят организаторы в 2023-м году гадать пока рано. После окончания приёма заявок начинается сложный процесс ознакомления с претендентами на участие и составление шорт-листа фестиваля. Одновременно формируется и программа. Обнародовать её обещают через месяц, 1-го мая. Сам же фестиваль «Коляда-Plays-2023» запланирован на 20-ое июня и продлится 10 дней.